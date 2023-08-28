طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة ورياح وفرص أمطار على هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس من الإثنين 28 أغسطس 2023 إلى السبت 02 سبتمبر 2023، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الإثنين 28 أغسطس 2023

- شــورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، من 4 الى 7 صباحا تقريبا.

- نشاط ريـاح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة،

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20 % تقريبا.

الثلاثاء 29 أغسطس 2023

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء من وإلى من 4 الى 7 صباحاً تقريبا.

- نشاط ریاح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

من الأربعاء 30 أغسطس إلى السبت 02 سبتمبر 2023

- نشـاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.