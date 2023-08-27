وزير الأوقاف: العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة ومفخرة العمارة الحديثة في العالم



القاهرة- أ ش أ:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة ومفخرة العمارة الحديثة في العالم، وإن مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي هو أعظم صرح ديني في العصر الحديث.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأحد مع مديري المديريات الإقليمية، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، وقيادات الديوان العام ومديري المديريات الإقليمية.

وأضاف وزير الأوقاف أن الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل واحترام التسلسل القيادي والوظيفي أهم مقومات النجاح الوظيفي، وأن من أراد أن يحقق ذاته فمن خلال عمله أو وظيفته بأن يعطيها حقها، ويتفانى في أداء مهامها.

وأوضح أن الدعوة إلى الله رسالة، مؤكدًا أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج (اقرأ) الصيفي بمكتبات المساجد، وتكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد.

وأكد بدء حملة موسعة لتنظيف المساجد تنظيفًا شاملًا ودوريًّا، مع تسليم العمال الجدد مهام عملهم الوظيفية خلال الأيام القادمة.

واصطحب وزير الأوقاف قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية في جولة بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، أطلعهم فيها على أحدث البرامج والنظم والأجهزة التي يتم العمل من خلالها بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف.

ومن جانبها، أعربت قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية عن سعادتهم البالغة بهذه الجولة المتميزة وبدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر من خلال أحدث النظم الرقمية العالمية الحديثة، مؤكدة أن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة وعاصمة نفخر بها جميعا.