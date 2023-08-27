حدث في 8 ساعات| توجيهات من الرئيس بشأن الصناعة.. وتحذير من الغرف السياحية للمعتمرين

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بشأن متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يتابع خطة الوصول لـ30 مليون سائح بحلول 2028

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

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تحذير عاجل من "الغرف السياحية" للمعتمرين.. تفاصيل

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم إلغاء تأشيرات الـ(B2C) رسمياً هذا العام من قبل وزارة السياحة والآثار لمحاربة السماسرة والكيانات الوهمية.

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الشقة بـ1.5 مليون.. حجز جميع شقق نزهة الأندلس في أول ساعة من التخصيص

بدأت صباح اليوم، وزارة الإسكان ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، إجراءت الحجز الالكتروني لشقق مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث، حيث تم طرح 380 شقة خلال الفترة بين بين 6 إلى 22 أغسطس.

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توجيهات جديدة من الرئيس السيسي بشأن تطوير الصناعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.

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زادت 20%.. أولياء أمور يصرخون من نار أسعار الدروس الخصوصية (عايزين 3 مرتبات)

تمثل الدروس الخصوصية عبئًا على أولياء الأمور؛ في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها العالم ومنه مصر؛ خاصة بعد زيادتها في العام الدراسي الجديد.

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أزمة "كهربا" تضرب الزمالك.. تحذير من فصل التيار بعد تفاقم المديونيات

قال مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة بصدد فصل التيار الكهربائي عن مقر نادي الزمالك للألعاب الرياضية؛ نتيجة تراكم المستحقات المالية المطلوبة التي تجاوزت 8 ملايين جنيه لفترة تعدت العامَين.

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ننشر خطوات استخراج تأشيرة العمرة 2023.. تفاصيل

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 1445 هـ بعد اعتمادها رسمياً من أحمد عيسى وزير السياحة، لُتنشر في الجريدة الرسمية وتبدأ مرحلة التوثيق من جانب الشركات السياحية المُختلفة لإطلاق أولى الرحلات.

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ماذا تستفيد مصر من الانضمام لـ"بريكس"؟ وزير التموين يجيب "فيديو"

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فوائد انضمام مصر لتجمع بريكس خلال الأيام الماضية.

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الرئيس السيسي يكشف أسباب طرح الشركات الحكومية في البورصة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن طرح الشركات في البورصة له عدة أسباب، الأول هو إعطاء فرصة للشباب والمواطنين أن يكون لهم استثمارات مساهمة من خلال الأسهم، أما السبب الثاني هو تحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات وذلك لأنه لكي تدخل شركة بالبورصة لابد لها أن يكون لها اسهم في البورصة واشتراطات معينة وهذا بحد ذاته سيحقق الكثير من الشفافية والمصداقية.

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مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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