4 عوامل تحدد خطورة متحور كورونا الجديد.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

حدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، 4 عوامل لتحديد مدى خطورة متحورات كورونا بشكل عام، مع انتشار متحور كوفيد -19 الجديد "EG.5".

وقال عبدالغفار، في تصريحات لمصراوي، إن تلك العوامل التي تحدد مدى الخطوة تشمل:

* زيادة معدلات الوفيات بسبب الإصابة بهذا الفيروس، وهذا لا يوجد مع المتحور الجديد لكورونا حيث لا يمثل "eg.5" زيادة في معدلات الخطورة رغم في أكثر من 60 دولة حول العالم.

* زيادة الدخول إلى العنايات المركزة، والمتحور الجديد لا يسبب زيادة في تلك المعدلات.

* زيادة احتياج الدخول للمستشفيات، ولم يتم رصد أي زيادة في معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات محلياً وعالمياً مؤخرا.

* أن يكون سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي، وهذا هو الشيئ الوحيد الموجود في هذا المتحور الجديد.

وشدد على أن خطورة المتحور الجديد تظل منخفضة حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن أعراض المتحور الجديد تنحصر في الجهاز التنفسي العلوي، ومن بينها:

* ارتفاع درجة الحرارة

* رشح بالأنف

* الإعياء

* بعض أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال

* حالات قليلة تعاني من تغير حاسة الشم

وقبل أيام، أعلن وزارة الصحة أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكدت إيجابية حالتَين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2.

وقالت الوزارة إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وحسب وزارة الصحة، فإن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد هي أعراض بسيطة، ولا توجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية.

الكي جي بـ28 ألف جنيه.. ننشر مصروفات عدد من المدارس الخاصة 2023- 2024

الثانوية العامة 2023.. موعد نتيجة الدور الثاني

الطلاب العائدون من روسيا والسودان.. مصير الناجحين في اختبار تحديد المستوى

نشاط رياح واضظراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية أغسطس

القاهرة تسجل 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد