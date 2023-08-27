غدًا.. ورشة الزيتون تستضيف الشاعر يسري حسان

كتب- محمد شاكر:

تستضيف ورشة الزيتون، فى السابعة مساء غد الاثنين، الشاعر والصحفي والناقد المسرحي يسري حسان فى لقاء مفتوح لتقديم شهادة أدبية حول مشواره الأدبي والاستماع إلى أحدث قصائده، ويشارك فى الحديث حول تجربته الشعرية حشد من الأدباء والمثقفين، من بينهم الأستاذ الدكتور سيد علي إسماعيل، والشاعر والباحث مسعود شومان، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ود. فاطمة الصعيدي، والكاتبة تغريد النجار، وعدد من أعضاء الورشة، ويقدم الأمسية الشاعر والناقد والمؤرخ شعبان يوسف.



الشاعر يسري حسان مدير تحرير جريدة المساء، ومؤسس ورئيس تحرير جريدة مسرحنا من 2007 حتى 2016، وله عدد من المجموعات الشعرية، منها: قبل نهاية المشهد، سبع خطايا، قبل يناير، عن نفسى، زى ما تيجى، دنيا قديمة، وعدد من الكتب منها: خلطة شبرا، هتاف المنسيين، نزهة في أرض المسرح، وله مسرحيتان هما "خلطة شبرا"، "ومدد يا شيخ سلامة" وقد حاز ديوانه (عن نفسي) على جائزة أفضل ديوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2016.



تولى من قبل عضو لجنة المسرح بالمجلس الاعلى للثقافة، وعضو لجنة الكتاب الأول بالمجلس الاعلى للثقافة، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الاعلى للثقافة، وعضو مجلس إدارة المركز القومى للمسرح، أمين عام مؤتمر ادباء مصر(دورة الاقصر)، عضو لجنة تحكيم جوائز الدولة، وجائزة ساويرس، ومسابقة إبداع، ومسابقة اسبوع شباب الجامعات، ومهرجان مسرح الشاب، ومهرجان نوادى المسرح، ومهرجان جامعة عين شمس المسرحي، ومهرجان جامعة طنطا المسرحى، ومهرجان جامعة الفيوم المسرحى، وغيرها من المهرجانات المسرحية.