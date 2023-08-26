حدث في 8 ساعات| توفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة.. وتفاصيل جديدة بشأن متحور كورونا

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وكذلك تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حول لقاحات فيروس كورونا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه باستمرار توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كل القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

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الأوقاف": افتتاح 15 مسجدًا الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 15 مسجدا يوم الجمعة المقبل، منها 11 مسجدًا جديدًا أو جرت به إحلال وتجديد، و4 مساجد جرت صيانتها وتطويرها.

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متحور كورونا الجديد.. هل يحتاج المواطنين موجة جديدة من التطعيمات؟

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن لقاحات فيروس كورونا متوفرة حاليًّا، ويوجد أنواع منها تُنتَج محليَّا.

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ظاهرة تساعد على تلطيف الأجواء.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر المتوقعة غدا الأحد على مختلف المناطق.

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"غير مسرطنة" و"تعويض المتضررين".. تفاصيل جديدة بشأن حوض تبريد بمحطة غرب أسيوط

كشف المهندس محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح تحقيقات في واقعة انهيار جزئي بأحد أحواض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط.

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لماذا يزداد الشعور بالحرارة أكثر من الدرجات المسجلة؟.. الأرصاد تكشف السبب

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العلاقة بين الرطوبة والشعور بالحرارة.

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متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يحدد الأعراض ومدى خطورته -(فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المتحور الجديد هو أحد متحورات أوميكرون ويوجد نوعين أو 3 من هذه المتحورات، مضيفًا: والذي أثار الانتباه في هذا المتحور أنه وصف بأنه أكثر انتشارًا، بمعنى أن عدد الحالات التي تصاب من الإنسان الذي يعاني من الفيروس تكون أكثر مما قبل ذلك.

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