متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يحدد الأعراض ومدى خطورته -(فيديو)

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المتحور الجديد هو أحد متحورات أوميكرون ويوجد نوعين أو 3 من هذه المتحورات، مضيفًا: والذي أثار الانتباه في هذا المتحور أنه وصف بأنه أكثر انتشارًا، بمعنى أن عدد الحالات التي تصاب من الإنسان الذي يعاني من الفيروس تكون أكثر مما قبل ذلك.

وأضاف في فيديو له نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: لكن حتى الآن لم تُشكل هذه الحالات خطورة واضحة، إلَّا أنه أكثر انتشارًا ولم يسجل به حالات وفيات والأعراض تشابه تمامًا كل أعراض الفيروسات التنفسية بما فيها المتحورات السابقة من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع: وجود متحورات جديدة وبعد ذلك متحور آخر، هي ظاهرة من ظواهر الفيروسات التنفسية بكل أنواعها، بما فيها فيروس كورونا.. والحالات التي تصاب بهذا الفيروس أو متحوراته، تكون 3 أنواع، ويوجد أشخاص يصابون بالفيروس ولكن لا يعانوا من أي أعراض، وخطورتهم أنهم معديين، والشخص الذي أصيب بالفيروس لكن لم يعاني من أعراض هو معدٍ، ويوجد حالات هي الغالبية العظمى.

واستطرد: يليها الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة جدًا، مثل التهابات الفيروسات التنفسية وبعض الحرارة والتكسير في الجسم ورشح وعطس والتهاب في الحلق في معظم الحالات، والغالبية من كل الحالات تحتاج مسكن أو خافض للحرارة ويجب استعمال الباراسيتامول وأي نوع من أنواعه.

واستكمل: يوجد بعض الحالات الأخرى خصوصًا الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة، مثل التهابات الجهاز التنفسي والقلب والسكر والضغط والأورام أو نقص المناعة، ففي هذه الحالة قد تصاب ببعض الأعراض التنفسية مثل التهاب الشعب الهوائية أو في بعض الحالات التهاب رئوي وهي حالات قليلة جدًا.