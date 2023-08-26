الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من العاملين بوزارة النقل

كتب- محمد سامي:

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم (10) لمهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والدورة رقم (1) لمهندسي الهيئة القومية للأنفاق، والدورة رقم (1) لمهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، بعد إتمام دورتهم التدريبية التي استمرت لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل.

وبدأ الحفل بمناقشة بحث الدورة الذي برز خلاله مدى التطور العلمي للمتدربين بعد تلقيهم أحدث المواد العلمية بواسطة نخبة من المتخصصين في مجالات عملهم.

كما تم استعراض الموقف التدريبي الذي تضمن شرحا مفصلا لبرنامج الدورات ومدى ما اكتسبه المتدربين من مستوى علمي ومعرفي وانضباط ذاتي والذي يعد من أهم سمات العسكرية المصرية العريقة، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي حتى ختام الدورة.

وألقى أقدم الدارسين، كلمة قدم خلالها الشكر للقائمين على تنظيم مثل تلك الدورات التي شكلت وعيهم ومعرفتهم الجديدة على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية لخدمة الوطن، وتلا ذلك إعلان نتيجة الدورة.

كما ألقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة وكل أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها في تدريب وتأهيل خريجي وزارة النقل وفقا لرؤية الدولة المصرية من خلال إعداد كوادر تعمل وفقا لأعلى درجات الانضباط الذاتي ومؤهلة بالعلوم الحديثة للعمل في مختلف القطاعات بما يواكب التطور التكنولوجي المتلاحق في مختلف المجالات خاصة بعد النقلة النوعية التي تشهدها وزارة النقل على كل المستويات.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية، ومؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحديث وتطوير منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر بما يعود بالنفع على الدارسين خلال مدة دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وأشار إلى حرص الأكاديمية العسكرية على توفير كل المقومات التي تسهم في اكتساب الدارسين للعلوم والخبرات العلمية والعملية التي تعظم من قدراتهم لأداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وفي ختام الحفل، تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديرا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة.

حضر الحفل اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وعدد من مسؤولي وزارة النقل.