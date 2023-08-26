وزير الزراعة يلتقي السفير الأوزبكي بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك

الطقس اليوم.. حار على القاهرة الكبرى ورمال مثارة على هذه المحافظة

كتب- أحمد مسعد:

التقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع منصور كليتشيف، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون المشترك.

وقال "القصير"، في بيان اليوم السبت، إن الزيارة الرئاسية الأخيرة للرئيس الأوزبكي إلى مصر مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشير إلى تعزيز التعاون مع أوزبكستان.



وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية وتلاحظ ذلك من خلال زيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج.

وأشار القصير" إلى حرص وزارة الزراعة على توطيد علاقات التعاون الزراعي بين البلدين في ظل سعي الدولتين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها المجال الزراعي وخاصة ما يتعلق بالتقاوي وتطبيق تكنولوجيات مكافحة التصحر.

واستعرض "القصير" ما انتهى إليه لقائه مع وزير الزراعة الأوزبكي، خلال زيارته لمصر فبراير الماضي، من توصيات تتعلق بضرورة التعاون المشترك في عدد من القضايا التي تهم البلدين مثل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تواصل "القصير" افتراضيا مع نظيره الأوزبكي حيث تلقى منه دعوة لحضور المنتدى الزراعي عن الأمن الغذائي والمقرر عقده في الفترة من ٧-٨ سبتمبر القادم، مؤكدًا أهمية حضور مصر هذا المنتدى وأن ذلك سيكون بمثابة دعم الجانب المصري للجانب الأوزبكي.

وتطرق الوزيران إلى الحديث عن موضوعات التعاون المشترك مع تأكيد رغبة الجانبين في تنمية العلاقات الزراعية.

وأعرب السفير الأوربكي عن سعادته بلقاء وزير الزراعة ورغبتهم في توطيد أواصر التعاون المشترك بمجالات البحث العلمي الذي من شأنه إيجاد الحلول الابتكارية في القطاع الزراعي خاصة في مجالات استنباط أصناف من القطن وبنجر السكر المتحملة للملوحة والجفاف، مع إمكانية توجيه الدعوة لإيفاد وفد مصري لزيارة أوزبكستان للاطلاع على التجارب الناجحة في مجال الزراعة.

وأشار السفير الأوزبكي، إلى التوجيهات السياسية الأوزبكية في تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات وخاصة قطاع الزراعة لما له من أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب، كما تناول النهضة الزراعية التي شهدتها مصر ورغبة الجانب الأوزبكي في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الإطار.