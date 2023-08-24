أمطار رعدية ورياح.. توقعات طقس الـ 5 أيام المقبلة - بيان بالدرجات

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المختلفة خلال الخمس أيام القادمة، في الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء.

وأكدت الأرصاد في بيانها، أن درجات الحرارة وحالة الطقس، يسودها خلال الخمس ايام القادمة طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن الرياح تنشط على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً،مع وجود أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30 % على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

ولفتت إلى تواجد الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحاً تقريبً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة على بعض المناطق وفقاً للأرصاد الجوية:

الخميس 24 أغسطس 2023

القاهرة والوجه البحري 33 عظمي و35 محسوسة.

السواحل الشمالية 31 عظمي و 34 محسوسة.

جنوب سيناء 39 عظمي و 42 محسوسة.

شمال الصعيد 37 عظمي و 39 محسوسة.

جنوب الصعيد 44 عظمي و 45 محسوسة.

الجمعة 25 أغسطس 2023

القاهرة والوجه البحري 33 عظمي و35 محسوسة.

السواحل الشمالية 31 عظمي و 34 محسوسة.

جنوب سيناء 38 عظمي و 41 محسوسة.

شمال الصعيد 37 عظمي و 39 محسوسة.

جنوب الصعيد 44 عظمي و 45 محسوسة.

السبت 26 أغسطس 2023

القاهرة والوجه البحري 33 عظمي و35 محسوسة.

السواحل الشمالية 34 عظمي و 32 محسوسة.

جنوب سيناء 38 عظمي و 41 محسوسة.

شمال الصعيد 37 عظمي و 39 محسوسة.

جنوب الصعيد 43 عظمي و 44 محسوسة.

الأحد 27 أغسطس 2023

القاهرة والوجه البحري 33 عظمي و35 محسوسة.

السواحل الشمالية 31 عظمي و 34 محسوسة.

جنوب سيناء 37 عظمي و 40 محسوسة.

شمال الصعيد 39 عظمي و 35 محسوسة.

جنوب الصعيد 43 عظمي و 44 محسوسة.

الأثنين 28 أغسطس 2023

القاهرة والوجه البحري 34 عظمي و 36 محسوسة.

السواحل الشمالية 32 عظمي و 35 محسوسة.

جنوب سيناء 37 عظمي و 40 محسوسة.

شمال الصعيد 36 عظمي و 38 محسوسة.

جنوب الصعيد 41 عظمي و 42 محسوسة.