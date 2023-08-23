حدث في 8 ساعات| حسم الجدل بشأن الإجراءات الاحترازية للمتحور الجديد وبدء تقدم المعلمين لمدارس "ابدأ"

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه وزير الصحة بسرعة الانتهاء من تعديل مناهج التعليم الفني الصحي، و إعلان مركز معلومات مجلس الوزراء" أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية، و شيخ الأزهر يبحث مع رئيس مجمع علماء الصومال سبل تعزيز دعم الأزهر للشعب، وفتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للعمل بمدارس "ابدأ".

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

فتح باب تقدم المعلمين والإداريين للانضمام لمدارس مبادرة "ابدأ".. المميزات والشروط

كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للانضمام لفريق عمل مدارس" ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بنظام التكنولوجيا التطبيقية.

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وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تعديل مناهج التعليم الفني الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً أمس الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفني الصحي بالكامل، لما له أهمية بالغة في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية بمختلف جوانبها.

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"معلومات الوزراء": الدولة بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإن معدل البطالة في مصر استمر في الانخفاض ليصل إلى 7.4% عام 2021 مقارنة بـ 13.0% عام 2014، كما استمر عدد المشتغلين في الارتفاع ليصل إلى 27 مليونًا و200 ألف مشتغل عام 2021، مقارنة بـ 24 مليونًا و300 ألف مشتغل عام 2014، كما بلغ معدل البطالة لدى الإناث 16% في عام 2021 مقارنة بـ 23.6% عام 2016؛ مما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.

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شيخ الأزهر يبحث مع رئيس مجمع علماء الصومال سبل تعزيز دعم الأزهر للشعب الصومالي

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف استمرار دعم الأزهر للصومال، وتضامنه الكامل مع الشعب الصومالي فيما يمر به من أزمات وتحديات.

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وزير الري يؤكد اهتمام مصر الدائم بقضايا المياه والمناخ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اهتمام مصر الدائم بقضايا المياه والمناخ، حيث يعدان من أهم أولويات الدولة، وحرصها على التعاون مع الأمم المتحدة وكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للعمل على زيادة اهتمام المجتمع الدولي بملف المياه والمناخ.

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ثاني دعوة رسمية ودكتوراه فخرية.. البابا تواضروس يختتم زيارته التاريخية لدولة المجر -تفاصيل الزيارة

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الثلاثاء ٢٢ أغسطس، زيارته لجمهورية المجر؛ وهي أول زيارة لقداسته للمجر، منذ جلوسه على كرسي مارمرقس، وهي الزيارة التي جاءت بناءً على دعوة رسمية وجهتها إلى قداسته الحكومة المجرية، وهي أيضًا ثاني دعوة رسمية توجهها المجر إلى بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ حيث سبق ودعت المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، في نفس التوقيت من عام ٢٠١١.

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وزير السياحة: تنوع غير مسبوق بمصادر الأسواق السياحية

أشاد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بالأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية.

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سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يزور متحف الحضارة المصرية.. ويشيد بكنوزه

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير كيم يونج هيون، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وأو سونج المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية، والوفد المرافق لهما، حيث كان في استقبالهم، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف.

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"سند سند يحيا سند".. رئيس حزب الوفد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رسميا، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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متحور كورونا الجديد.. وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن إمكانية تطبيق إجراءات احترازية

علّق الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، على القلق من ظهور متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر.

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