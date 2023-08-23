بعد ظهور متحور كورونا الجديد.. عوض تاج الدين يوجه رسالة مهمة للمواطنين

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، رسالة مهمة للمواطنين بعد الإعلان عن ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.

وقال تاج الدين في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا لم ينته بعد، وتحوره أمر طبيعي ومتوقع، بيد أن الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة أنه أكثر انتشارًا لكن أقل خطورة.

ولفت إلى أن أعراض الفيروس الأكثر شيوعا حالياً تتضمن: حرارة متوسطة، رشح وعطس، تكسير خفيف في الجسم، آلام في الحلق.

وأكد مستشار الرئيس للصحة أن تلك الأعراض سرعان ما تختفي خلال يومين على الأكثر، موجها باستعمال أدوية خافضة للحرارة وعلى رأسها "باراسيتامول".

وشدد تاج الدين على عدم رصد أي حالات خطيرة أو وفيات جراء المتحور الجديد "EG.5".

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكدت إيجابية حالتَين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2.

وقالت الوزارة إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وحسب وزارة الصحة، فإن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد هي أعراض بسيطة، ولا توجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية.