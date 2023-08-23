"جنب الشباك".. ما طريقة حجز مقعدك على الطائرة؟

كتب - محمد عبيد:

"عايز كرسي جنب الشباك لو سمحت"، عبارة دائما ما تتردد أثناء إنهاء إجراءات السفر داخل المطار، حيث يتسابق الركاب على الكاونترات لاختيار هذا المقعد.

وعندما تسأل موظف شركة الطيران قبل الصعود للطائرة عن "كرسي الشباك" يأتي الرد "محجوز يا فندم"، لذلك أضافت شركات الطيران خدمة اختيار المقعد للراكب أثناء الحجز.

ويوضح كيفية اختيار المقاعد على الطائرات عند إجراء الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيقات شركات الطيران أو من خلال مركز الاتصالات أو وكلاء السياحة المعتمدين .

وأصبح متاح للمسافر تحديد مقعده المفضل أثناء الحجز من خلال استعراض مقاعد الطائرة، ويكون وفقا لطرازها أثناء حجز تذكرة السفر ما إذا كانت من الطراز العريضة ذو الممرين او الصغيرة ذو الممر الواحد ، ثم يحدد المسافر المقعد المطلوب علي الرحلة ويستكمل عملية الحجز والدفع ، ويصطحب الراكب إيصال مقعده وبطاقة الصعود إلى الطائرة ومرجع الحجز الخاص به .

ووضعت شركات الطيران ضوابط وشروط لخدمة اختيار المقعد منها ما هو مجاناً في الحالات التالية ، السفر على الدرجة السياحية بأسعار الفئة السياحية المرنة ، أو السفر على درجة رجال الأعمال ، وأعضاء برنامج المسافر الدائم مع مختلف شركات الطيران ، وأثناء إنهاء إجراءات السفر إذا توافر الحظ للمسافر بوجود عدد قليل علي الطائرة .

وتلجأ شركات الطيران في جعل اختيار المقعد مقابل رسوم للمسافرين في الدرجة السياحية الدولية باستثناء فئة الأسعار المرنة ، ليكون هناك أسعار للدرجات الأقل وتتراوح أسعار اختيار المقعد ما بين 10 الي 40 دولار في أغلب شركات الطيران وفقا لطول ساعات السفر ، كما هذه الخدمة غير مطبقة على الرحلات الداخلية .

وتتضمن الضوابط انه يحق لشركات الطيران في أي لحظة تغيير أو استبدال المقاعد مُسبقة الدفع في أي وقت حتى بعد الصعود إلى الطائرة، وقد يلزم القيام بذلك لأسباب تتعلق بالتشغيل أو السلامة أو الأمان أو في حالة عدم التزام المسافر بالاشتراطات الخاصة بالمقعد .

وتجد بعض الفئات من الركاب الغير مسموح لها بالجلوس على مقاعد في صف الخروج ، منها الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة ، او المسافرون على كراسي متحرك ، أو راكب بساقٍ مكسورة ويضع جبيرة على الساق ، أو الركاب المُحتاجين إلى أكسجين للتنفس أثناء الرحلة ، أو الركاب الذين أصابتهم نوبة قلبية مؤخرًا ، او الركاب الذين خضعوا لعملية جراحية مؤخرًا ، او الركاب الذين يحملون مكثفات الأكسجين المحمولة الخاصة بهم أو جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي للتنفس المستمر ، أو الركاب الذين يعانون من ضعف أو غياب القدرة على الإبصار ، أو الركاب الذين لديهم مشاكل في الصحة العقلية ، أو الركاب الذين يعانون من صعوبة في السمع ، أو الركاب ذوي الأطراف الصناعية ، أو الركاب غير القادرين على فهم وتنفيذ التعليمات المُعطاة من طاقم العمل ، أو الراكبات من النساء اللواتي يسافرن أثناء حملهن ، أو الراكبات المسافرات مع أطفال أو رُضَّع.