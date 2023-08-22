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رئيس وزراء المجر يستقبل البابا تواضروس الثاني

09:07 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

رئيس وزراء المجر يستقبل البابا تواضروس الثاني

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كتب- إسلام لطفي:

استقبل رئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الثلاثاء، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني والوفد المرافق له.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم - في تصريح اليوم - إن رئيس الوزراء المجري أعرب عن سعادته لتلبية قداسة البابا دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر.

من جانبه، عبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتقدير دولة المجر للكنيسة القبطية ومنحه الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان بيتر، كما عبّر عن سعادته بحضور احتفالات العيد القومي لدولة المجر، موجهًا الشكر لحكومة المجر لدعمها المنح الدراسية للشباب في مصر.

وأكد رئيس الوزراء المجري، اهتمام بلاده بالانفتاح على الشرق وتوطيد العلاقات مع دوله، خاصة وأن مصر تعد من أهم دول الشرق الأوسط.

وقال البابا تواضروس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين، لافتاً إلى أن مصر ساهمت في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

حضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

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رئيس وزراء المجر البابا تواضروس الثاني بودابست المجر

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