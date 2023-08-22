الجيزة: قطع المياه عن عدد من القرى.. اعرف الموعد والسبب

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع رفع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى ( عرب الترابين – أبو حمود – أبوعريضة ) بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسي قطر 800 مم الموازي لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف.

وبحسب بيان، أضافت المحافظة أن قطع المياه يأتي لربط الخط المغذى للمشروع، وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 مساء الجمعة الموافق 25/8/2023 وحتى ال 6 صباح السبت الموافق 26/8/2023.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الدورية والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركة القائمة بالأعمال للالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء.

وأشارت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى ( غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرق).

وأكدت المحافظة بأن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).

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