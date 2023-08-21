محافظة الجيزة: قطع المياه 6 ساعات عن منطقتين يوم الأربعاء

الجيزة- أ ش أ:

أكدت محافظة الجيزة أنه سيتم قطع المياه بعد غد الأربعاء بعدة مناطق لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاحات نظراً لوجود ثقب في جسم محبس قطر 300 مم بنهاية شارع البوهي ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق مما ينتج عنه تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دورياً.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الاثنين - أن الأمر سيتطلب غلق الخط قطر 1000 مم لتغيير المحبس، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (البوهي،المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل) وذلك من الساعة 12 مساء بعد غد الأربعاء حتى الساعة حتى الساعة 6 صباح

الخميس القادم.

وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما كلف رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة.

وأوضحت المحافظة أن الشركة سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.​