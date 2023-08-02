البابا تواضروس: الموسيقى الكنسية تراث عبادة مشحون بالمشاعر الروحية والصلوات
كتب- إسلام لطفي:
أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأهمية تعلم وتسلم الألحان الكنسية، مثمنًا دور المعاهد التي تقوم بهذه المهمة، مشيرًا إلى أن الموسيقى الكنسية هي تراث غالٍ لأنه تراث تعبدي مشحون بالمشاعر الروحية والصلوات.
جاء ذلك عقب تكريمه اليوم لخريجي معهد "أربصالين" للمرتلين التابع لقطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية، وذلك قبل إلقائه عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي عقده في كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي بالسيوف بالإسكندرية التابعة للقطاع ذاته.
وقال البابا: "الموسيقي الكنسية تراث غالٍ جدًّا وهو ليس مجرد تراث موسيقي لكنه تراث يحمل مشاعر قوية فحينما نصلي لحن "ثوك تى تي جوم" في أسبوع الآلام نشعر بالآلام التي اجتازها السيد المسيح، وحينما نردد لحن الفرح "إبؤورو" نمتلئ بالفرح، وحينما نرتل لأمنا العذراء في شهر كيهك نشعر أنها حاضرة معنا. لذا من المهم أن نحافظ على تراثنا الموسيقي لأنه تراث عبادة، حيث أننا حينما نردد اللحن فإننا نصلي به، وهو ما يميز الموسيقى الكنسية عن أي نوعٍ آخر من أنواع الموسيقى التي يمتلئ بها العالم."
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