سحب منخفضة والقاهرة 33 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشار إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة، على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطبًا في الليل، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية؛ ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة في الليل.

ومن المتوقع أن يسود البحر المتوسط حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.75 متر، أما البحر الأحمر يشهد حالة جوية من معتدلة إلى مضطربة، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة غدا الأحد

القاهرة الكبرى: العظمى 33، الصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 24.

العلمين الجديدة: العظمى 31، الصغرى 24.

السلوم: العظمى 33، الصغرى 23.

أسيوط: العظمى 38، الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 45، الصغرى 28.

أسوان: العظمى 45، الصغرى 25.