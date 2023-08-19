برلمانى : تطوير القاهرة التاريخية يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني



كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بالحرص الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية للقاهرة التاريخية.

ووجه التحية للرئيس السيسى على متابعته المستمرة لخطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديداً جسيماً لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.

وأكد "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم الاهميةالكبيرة لاطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لاسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين شبكة مساحات خضراء، تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحياً مشيداً بحرص الرئيس السيسى على متابعته لأهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ وتكليفه للحكومة بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.

وأكد الدكتور محمد سليم أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى بتطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها جذب العديد من سياح العالم لزيارة المعالم السياحية والاثرية والتاريخية والدينية فى القاهرة التاريخية وبما يوفر العملة الصعبة ويوفر الالاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والاثار بصفة خاصة الترويج عالمياً لكل مايتم من مشروعات تطوير كبيرة داخل القاهرة التاريخية لجذب المزيد من سياح العالم لمصر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.