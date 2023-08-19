السيسي: إجراءات لتخفيف ارتفاع الأسعار على المواطنين
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كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، السبت: الحمد لله حبيت أطمنكم، وقد تكون أسعار السلع مرتفعة وده أمر محل تقدير مننا ونعمل على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من آثار هذه الأزمة.
وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة تبذل جهودا للحد من آثار وتداعيات هذه الأزمة العالمية على مصر والتخفيف عن الشعب المصري.
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