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جمال شعبان: الشاي بدون سكر أو حليب مفيد للقلب ويمنع تصلب الشرايين

12:34 م السبت 19 أغسطس 2023

الدكتور جمال شعبان

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إن تناول الشاي بدون سكر وبدون حليب بعد الأكل بساعة مفيد للقلب ويمنع تصلب الشرايين.

وأضاف شعبان، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: تفاحة أو أكثر يوميا مش بس بتمنع زيارة الطبيب كمان مضادة للقلق والتوتر.

وأشار إلى أن الإكثار من الشيكولاتة والسكريات يزيد من القلق والتوتر طبقا لدراسة نشرتها Medscape Endocrine.

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جمال شعبان الشاي منع تصلب الشرايين

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