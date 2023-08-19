جمال شعبان: الشاي بدون سكر أو حليب مفيد للقلب ويمنع تصلب الشرايين
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إن تناول الشاي بدون سكر وبدون حليب بعد الأكل بساعة مفيد للقلب ويمنع تصلب الشرايين.
وأضاف شعبان، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: تفاحة أو أكثر يوميا مش بس بتمنع زيارة الطبيب كمان مضادة للقلق والتوتر.
وأشار إلى أن الإكثار من الشيكولاتة والسكريات يزيد من القلق والتوتر طبقا لدراسة نشرتها Medscape Endocrine.
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