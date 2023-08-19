خبير يوضح كيفية تنشيط السياحة المصرية وزيادة عدد السياح الوافدة



كتب- محمد أبو بكر:

قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يجب تفعيل القروض والإعفاءات الضريبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمصريين الراغبين في الاستثمار بمجال السياحة في مصر.

وأضاف "هزاع" لـ"مصراوي"، أن المستثمرين ينفقون الأموال على المشروع لمدة تصل إلى سنتين أو ثلاث بخلاف العمالة لتحقيق الأرباح، مشيراً إلى أهمية السرعة في تخليص كافة الإجراءات بشكل دائم، والنظر إلى تجارب دول أخرى تسير في الاستثمار.

وأوضح أن التسويق ضرورة مهمة لتطوير السياحة في مصر و تربعها على عرش السياحة العالمية وزيادة أعداد السياح الوافدة، من خلال التسويق للمناطق السياحية المختلفة والتعريف بأهميتها إلى جانب الخدمات المقدمة والعروض المختلفة وفقاً لثقافة كل سائح ودولته.

ولفت إلى أنه يجب زيادة الطاقة الاستيعابية وتجهيز 250 ألف غرفة جديدة تستقبل الوفود القادمة من الخارج، وإعلان الجاهزية لتحمل أي عدد، خاصة وأنه توجد بعض الأماكن في الوقت الحالي تصل نسب الإشغال بها إلى 100%.

وأشار إلى أنه حتى شهر يونيو زار مصر 6 ملايين سائح، ومن المتوقع أن يصل العدد بنهاية العام إلى 16 مليون سائح حال الاستمرار في تطور كل المناطق السياحية وإضافة برامج جديدة وتوفير سبل الراحة لكل السائحين.

وقال إن تطوير السياحة ضرورة قصوى، خاصة أنها تمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية والحلول لأزمة العملة الصعبة في مصر.