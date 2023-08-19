أجواء لطيفة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 4 أيام المقبلة



كتب- محمد شاكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت الموافق ١٨ أغسطس إلى الثلاثاء المقبل ٢٢ أغسطس.

وتوقعت الهيئة أن تستمر فرص الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، ونشاط الرياح الذي يلطف من الجو، واضطراب في الملاحة البحرية.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد حالة من التحسن خلال الأيام المقبلة، ليكون الطقس حارا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يسود كلا من منطقة جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار إلى أنه في الصباح تظهر السحب المنخفضة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية؛ ما يساهم في تلطيف الأحوال الجوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق؛ ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

طقس السبت

يشهد السبت فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة، التي قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40%، على مناطق من جنوب سيناء، قد تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول على منطقة سانت كاترين، وذلك على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تمتد بين 50:60 كم /س، وارتفاع أمواج يمتد بين 2:3 متر.

حالة الطقس من الأحد إلى الثلاثاء

تشهد البلاد خلال الفترة من الأحد 20 أغسطس إلى الثلاثاء 22 أغسطس 2023، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.