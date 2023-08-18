العمل : فرص عمل جديدة لذوي همم جنوب سيناء

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء عن تسليم 5 عقود عمل لذوى همم وتعيينهم فى احدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم من خلال توفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهني مناسبة لحالات الإعاقة لكل منهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم في المنشآت التي يعمل بها بها 20 عاماً فأكثر وذلك لاستيفاء النسبة التي اقرها القانون رقم 10 لسنة 2018، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.



وأوضح اشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن المديرية حررت 5 عقود عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة والمقيمين بها ، وذلك بإحدى المنشآت العاملة في مدينة شرم الشيخ لاستيفاء نسبة ال 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة، في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة للمديريات من خلال اجتماعاته الدورية معهم بديوان الوزارة بالعمل على دمج تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص بالمجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

وأشار مدير المديرية إلي حرص المديرية علي الاستمرار في توفير فرص عمل حقيقية لتلك الفئة من خلال أجهرتها التابعة من مكاتب التفتيش العمالى الميدانية وكذلك مكاتب السلامة والصحة المهنية، ومكاتب التشغيل المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتلبية طلبات واحتياجات المواطنين، خاصة من ذوي الهمم، كما ان المديرية اعدت خطة لمتابعة تشغيل ذوى الهمم بالمنشآت بعد توقيع عقود العمل للتأكد من حصولهم علي حقوقهم ومستحقاتهم وسير العمل في سهولة ويسر بدون اي معوقات او صعوبات طبقاً لحالة الإعاقة الخاصة بكل منهم.