حدث في 8 ساعات| الجريدة الرسمية تنشر قرار تثبيت أسعار الكهرباء.. والأرصاد تكشف سبب تحسن الطقس

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث زاد الجرام 15 جنيها، كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية ديسمبر 2023.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يواصل الارتفاع بحلول تعاملات المساء

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول تعاملات المساء ارتفاعه، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

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الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية ديسمبر2023.

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١٠ عروض تعود من جديد لتضىء البيت الفني للمسرح.. تعرف عليها

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفنى للمسرح بدأ منذ أمس الخميس، تقديم برنامج عروضه على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بعد انتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي استضاف بيت المسرح عروضه على مسارحه منذ بداية المهرجان فى شهر يوليو الماضي.

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طرح 12 محل تجاري وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر.. تعرف على الشروط

كشفت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عبر موقع "فيسبوك"، عن طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدد 12 محل تجاري و 1 صيدلية بمساحات تتراوح من 20 م مربع إلى 40 متر مربع.

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أحد الشهور الأكثر سخونة.. الأرصاد تكشف سبب تحسن الطقس في أغسطس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، سبب تحسن الأحوال الجوية بشهر أغسطس رغم أنه من أكثر الشهور الصيفية المعروفة بارتفاع درجات الحرارة إلى أقصى معدلاتها ونسب الرطوبة.

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