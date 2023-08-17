متحف الأقصر يحتفل بذكرى يوم وفاء النيل لمدة شهر

كتب- محمد شاكر

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان "الزراعة في مصر القديمة"، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم وفاء النيل والذي يوافق 15 أغسطس من كل عام، حيث يستمر المعرض لمدة شهر.

وقال الدكتور علاء المنشاوي، مدير عام المتحف، إن المعرض يضم مجموعة فريدة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على الزراعة في مصر القديمة من بينها حبات من ثمار حب العزيز والترمس ومجموعة من الحبوب وبقايا زهور وقنينة من ثمرة التين المجفف وبكرة من الخشب مع حبل وسلة مجدولة من سعف النخيل كانت تستخدم في تخزين الحبوب، بالإضافة إلى جزئين من جدارين من الطين ي​صور الأول رجل يقوم بتجميع عناقيد العنب وحوله أشجار العنب، والثاني يصور سيدتان أمامهما زهرة اللوتس.

وأضاف: يضم المعرض أيضا تميمة على شكل حوربوقراط خارجا من زهرة اللوتس، وأنية فخارية رسم عليها بالمداد الأسود نخلة، ومجموعة من البردي، وأوشابتي للمدعو ستاو على الوجه ما يمثل القلادة والشعر المستعار ملون بالأسود والأصفر على الكتف الأيسر باللون الأسود علامة "المر" وعلى الكتف الأيمن ما يمثل السلة، ومسرجة شبه مستديرة عليها من أعلى حول فتحة الزيت ما يمثل سعف النخيل، مسرجة عليها زخرفة بالبارز عبارة عن عناصر نباتية .