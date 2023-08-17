ممنوع ركوب الرجال.. تخصيص عربة للسيدات في القطار الكهربائي الخفيف

كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالخط الثالث تخصيص عربة للسيدات فقط حيث يمنع ركوب الرجال داخلها.

وقالت الشركة، عبر حسابها على فيسبوك: حرصا على تحقيق أفضل سبل الراحة والأمان لعملائنا من السيدات خلال رحلتهم في قطار العاصمة فقد تم تخصيص عربة محددة لهم في جميع أوقات اليوم.

وأضافت الشركة: تخصص العربة الأولى من القطار في اتجاه محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة للسيدات، بينما تخصص العربة السادسة للسيدات في الرحلات المتجهة إلى محطة عدلي منصور.

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف

1- الاشتراك الشهري لقطار العاصمة - 3 محطات بـ300 جنيه.

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2- الاشتراك الشهري لقطار العاصمة - 7 محطات بـ500 جنيه.

3- الاشتراك الشهري لقطار العاصمة - أكثر من 7 محطات بـ600 جنيه.

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