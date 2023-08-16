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رئيس "نقل الكهرباء" تتفقد سير العمل بمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية

11:36 م الأربعاء 16 أغسطس 2023
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    رئيس نقل الكهرباء تتفقد سير العمل بمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية (2)
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    رئيس نقل الكهرباء تتفقد سير العمل بمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية (1)
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    رئيس نقل الكهرباء تتفقد سير العمل بمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية (3)
  • عرض 6 صورة
    رئيس نقل الكهرباء تتفقد سير العمل بمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية (5)
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    رئيس نقل الكهرباء تتفقد سير العمل بمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية (6)
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    رئيس نقل الكهرباء تتفقد سير العمل بمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية (4)
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كتب - محمد صلاح:

قامت، اليوم الثلاثاء، المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بزيارة تفقدية لمشروع مركز التحكم القومي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل ومعدلات نسب التنفيذ والتأكد من عدم وجود أي معوقات..

ورافق رئيس الشركة خلال زيارتها لفيف من قيادات المصرية لنقل الكهرباء واستشاري المشروع هيئة كهرباء فرنسا (EDF ) وتحالف تنفيذ المشروع سيمنز ألمانيا وسيمنز مصر و حسن علام للإنشاءات.

وعقدت رئيس الشركة اجتماع موسع مع الجميع بعد انتهاء الجولة تم مناقشة كافة الموضوعات في جميع الجوانب الخاصة بالمشروع ..

سوق مصراوى

المهندسة صباح مشالى الشركة المصرية لنقل الكهرباء مشروع مركز التحكم القومي الجديد

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