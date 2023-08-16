أمطار رعدية على هذه المناطق.. توقعات الطقس غدا الخميس

هيئة المواد النووية تستقبل خريجي الدفعة الأولي من مدرسة الضبعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 17/8/2023، إذ يكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى ارتفاع الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تكون معتدلة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أو رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40 % على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحياناً على حلايب وشلاتين.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد ظهور للسحب المنخفضة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأضافت الأرصاد، أنه يوجد نشاط للرياح اليوم على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً فيما تكون ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1.5 إلى 2 متر وتكون الملاحة البحرية معتدلة وتضطرب على البحر الأحمر وخليج السويس لتصل سرعة الرياح إلى 50 أو 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة على النحو التالي:

وتكون درجات الحرارة اليوم وفقاً لهيئة الأرصاد كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمي 34 والمحسوسة 36.

السواحل الشمالية الغربية: العظمي 31 والمحسوسة 34.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: العظمي 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمي 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: العظمي 35 والمحسوسة 37.

جنوب الصعيد: العظمي 42 والمحسوسة 43.