الوضع مستقر الآن.. كيف تعاملت "الري" مع أمطار جنوب سيناء الغزيرة وحَمَت المواطنين والمنشآت؟ -صور

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية؛ لاستعراض إجراءات الحماية من أخطار السيول، وموقف التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تساقطت على منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء يومَي ١٤ و١٥ أغسطس ٢٠٢٣ .

وقال سويلم إن منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار وبالأخص البحيرات الجبلية التي تم تنفيذها بالأودية الفرعية بمحيط مدينة سانت كاترين، تمكنت من التعامل بكفاءة مع العاصفة المطرية الأخيرة وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت بالمنطقة من تأثير السيول .

وأوضح وزير الري أنه تم تنفيذ أعمال صناعية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمدينة سانت كاترين؛ تتضمن عدد ٢ بحيرة صناعية بسعة تخزينية واحد مليون متر مكعب تقريبًا بمنطقتَي الواطية والزيتونة، وتم تنفيذ سد على وادي الإسباعية بسعة ١٠٠ ألف متر مكعب، بالإضافة إلى عدد ٢٤٤ بحيرة جبلية في الأودية الفرعية بمحيط المدينة والتجمعات البدوية التابعة لها .

وأضاف سويلم أنه نتيجة العاصفة التي تعرضت لها المدينة؛ فقد تم حصاد ما يقرب من ٧٤٥ ألف متر مكعب من المياه؛ حيث قام سد وادي "المرة والعرادة" (وهو سد إعاقة على طريق كاترين- نويبع) بحجز نحو ٧٠٠ ألف متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى حماية الطريق والتجمعات السكنية خلف السد، وتم امتلاء البحيرة الجبلية الواقعة على مخر سيل وادي الحداية بسعة ٥ آلاف متر مكعب، وقام سد وادي الإسباعية بمدينة كاترين بحجز ما يقرب من ١٠ آلاف متر مكعب، والسد بحالة جيدة، وامتلأت البحيرة الجبلية المنفذة بوادي المرة بسعة ١٠ آلاف متر مكعب، ومر سيل وادي المعادة عبر المجرى الصناعي المنشأ بهذا الخصوص مع امتلاء عدد ٢ بحيرة جبلية منفذة على الوادي بسعة ٥ آلاف متر مكعب، وتم حصاد ما يقرب من ١٥ ألف متر مكعب في عدد ٤ بحيرات من ضمن ٦ بحيرات منفذة في منطقة النبي صالح، ولا توجد أي آثار سلبية للسيل.

وتابع الوزير: ومر سيل خفيف بمنطقة الزيتونة بسانت كاترين في مجراه الطبيعي، ولم يؤثر على حركة الطريق، والوضع حاليًّا مستقر بمنطقة سانت كاترين، وجميع الأعمال الصناعية المنفذة بحالة فنية جيدة .