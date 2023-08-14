رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوي التخصصي لإدارة الوقود

كتب- محمد سامي

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوي التخصصي لإدارة الوقود التابعة لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والذي يستمر تنفيذه عدة أيام، ويأتي في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة .

تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروع وعرض التقارير، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكل العناصر المشاركة بالمشروع .

وألقى اللواء أ.ح هاني محمـد كامل، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لهيئة الإمداد والتموين وكل إداراتها التخصصية؛ بما يمكنها من تنفيذ ما تكلف به من مهام، مؤكداً حرص رجال الهيئة على الحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والجاهزية الفنية والإدارية العالية.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لكل العناصر المشاركة بالمشروع، مشيدًا بالأداء الراقي لرجال إدارة الوقود خلال مراحل تنفيذ المشروع، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية لهيئات وإدارات القوات المسلحة؛ لتكون قادرة على إنجاز كل المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط في تنفيذهم مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة؛ للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء تنفيذ المشروع .

حضر تنفيذ المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة .​