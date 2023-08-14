تذكرة أسوان بـ1400 جنيه.. تعليمات جديدة بشأن تذاكر القطارات للعرب وموعد التطبيق

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه سيتم تطبيق تعليمات جديدة بشأن تذاكر العرب على جميع القطارات المكيفة العاملة على خطوط الهيئة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم تطبيق هذه التعليمات بدون غرامة حتى منتصف شهر أكتوبر القادم ومنذ بداية النصف الثاني من أكتوبر سيتم فرض غرامات على المخالفين.

وشدد المصدر على أن هذه التعليمات خاصة بركوب العرب القطارات المكيفة بنفس أسعار تذاكر المصريين رغم وجود اختلاف في أسعار التذاكر.

وتابع أنه في حالة تواجد راكب يحمل الجنسية العربية بتذكر مصريين يتم تحصيل فارق الأجرة بين التذكرتين بدون غرامة حتى يوم 15 أكتوبر، ولكن بداية من يوم 16 أكتوبر يتم بدء تحصيل فارق الأجرة بين التذكرتين بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

وحصل مصراوي على منشور يوضح التعليمات الجديدة والأسعار الخاصة بالقطارات المكيفة للعرب، والتي جاءت كما يلي: