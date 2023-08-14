إعلان

BBC

تذكرة أسوان بـ1400 جنيه.. تعليمات جديدة بشأن تذاكر القطارات للعرب وموعد التطبيق

11:54 ص الإثنين 14 أغسطس 2023

تذاكر القطارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه سيتم تطبيق تعليمات جديدة بشأن تذاكر العرب على جميع القطارات المكيفة العاملة على خطوط الهيئة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم تطبيق هذه التعليمات بدون غرامة حتى منتصف شهر أكتوبر القادم ومنذ بداية النصف الثاني من أكتوبر سيتم فرض غرامات على المخالفين.

وشدد المصدر على أن هذه التعليمات خاصة بركوب العرب القطارات المكيفة بنفس أسعار تذاكر المصريين رغم وجود اختلاف في أسعار التذاكر.

وتابع أنه في حالة تواجد راكب يحمل الجنسية العربية بتذكر مصريين يتم تحصيل فارق الأجرة بين التذكرتين بدون غرامة حتى يوم 15 أكتوبر، ولكن بداية من يوم 16 أكتوبر يتم بدء تحصيل فارق الأجرة بين التذكرتين بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

وحصل مصراوي على منشور يوضح التعليمات الجديدة والأسعار الخاصة بالقطارات المكيفة للعرب، والتي جاءت كما يلي:

9d2e0771-9890-4b76-bcf2-48aee675c758

سوق مصراوى

تذاكر القطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر تذاكر العرب القطارات المكيفة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

إعرف.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 بالاسم ورقم الجلوس.