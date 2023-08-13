منتجات وصناعات يدوية بمعرض الحرف التراثية بالجيزة
كتب- محمد أبو بكر:
افتتح أمس معرض (الحرف التراثية والمنتجات اليدوية) في إطار التعاون بين محافظة الجيزة وسفارة اليمن، ويقام للتعريف بالصناعات والمنتجات اليدوية والحرف بين الدولتين إلى جانب المنتجات والمعروضات من دول ( الصين والهند والمغرب والمكسيك وسوريا وفلسطين والسودان وبيرو ).
وبحسب بيان، يستمر المعرض حتى غدا الإثنين 14 أغسطس.
أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحجم المشاركة من العارضين وتنوع وجودة المنتجات المعروضة مؤكداً على أهمية إقامة مثل تلك المعارض لإتاحة الفرص التسويقية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من أبناء المحافظة للتعريف بمنتجاتهم والترويج السياحى لمقاصد المحافظة السياحية.
ويشمل المعرض منتجات السجاد اليدوي والفخار والمصنوعات الجلدية والزجاجية والغوص إلى جانب منتجات التمور والأثاث والعطارة من محافظات ( الوادى الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية ).
كما يتيح المعرض الفرصة للراغبين فى التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التى تتضمنها فعاليات المعرض.
سوق مصراوى
-
كيف توفر في فاتورة الكهرباء الشهرية ؟تفاصيل
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
"لو بتشتغل من البيت".. كيف تتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ؟تفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
مروحة وراوتر.. منتجات تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل هارد خارجي وفلاش ميموري لحفظ ونقل البيانات بأسعار تبدأ من 69تفاصيل
فيديو قد يعجبك: