منتجات وصناعات يدوية بمعرض الحرف التراثية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح أمس معرض (الحرف التراثية والمنتجات اليدوية) في إطار التعاون بين محافظة الجيزة وسفارة اليمن، ويقام للتعريف بالصناعات والمنتجات اليدوية والحرف بين الدولتين إلى جانب المنتجات والمعروضات من دول ( الصين والهند والمغرب والمكسيك وسوريا وفلسطين والسودان وبيرو ).

وبحسب بيان، يستمر المعرض حتى غدا الإثنين 14 أغسطس.

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحجم المشاركة من العارضين وتنوع وجودة المنتجات المعروضة مؤكداً على أهمية إقامة مثل تلك المعارض لإتاحة الفرص التسويقية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من أبناء المحافظة للتعريف بمنتجاتهم والترويج السياحى لمقاصد المحافظة السياحية.

ويشمل المعرض منتجات السجاد اليدوي والفخار والمصنوعات الجلدية والزجاجية والغوص إلى جانب منتجات التمور والأثاث والعطارة من محافظات ( الوادى الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية ).

كما يتيح المعرض الفرصة للراغبين فى التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التى تتضمنها فعاليات المعرض.