هل توجد علاقة بين نقص فيتامين د وزيادة الوزن؟

كتب- أحمد جمعة:

يعد فيتامين (د) أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويمكن الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، وهو ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان، وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور.

وقالت هيئة الدواء في منشور توعوي، إلى أنه بالرغم من أهمية فيتامين "د"، إلا أن نقصه حالة شائعة جدًّا في أواسط البالغين والأطفال على حدٍّ سواء، وينبع الأمر من نقص التعرّض للشمس، وتشمل أعراض نقص الفيتامين الإرهاق المزمن، والألم المزمن والمتواصل في أعضاء الجسم.

وتشير الدراسات إلى أن المقدار الغذائي المسموح به للبالغين من فيتامين د يوميًا ٦٠٠ وحدة دولية (IU)، ويمكن أن يصل إلى ٨٠٠ وحدة دولية يوميًا للأشخاص الأكبر من ٧٠ عامًا.

وللوصول إلى هذا المستوى، ينبغي الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د" مثل الأسماك الدهنية (السلمون والتونة)، أو الأطعمة المدعمة مثل الحليب والزبادي.

فيتامين د وزيادة الوزن

وقالت هيئة الدواء، إن زيادة وزن الجسم ترتبط بانخفاض مستوى فيتامين (د)، وأن الأفراد الذين يعانون من السمنة غالبًا ما يكون لديهم نقص في مستويات فيتامين (د).

ونصحت الهيئة بعدم تناول أو الاستمرار في تناول فيتامين (د) دون استشارة مقدم الرعاية الصحية، ومتابعة مستوياته في الدم لتحديد مدى الحاجة لتناول أو إيقاف تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د)، وذلك للحد من خطر الإصابة بتسمم فيتامين (د).

وأوضحت أن الإفراط في تناوله من خلال مكملات الفيتامينات، وليس بسبب النظام الغذائي أو التعرض للشمس، قد يسبب الإصابة بالتسمم بسبب ارتفاع النسبة المخزنة في الدهون، الذي يؤدي إلى الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول، وقد تتطور السمية إلى آلام العظام ومشاكل الكلى، مثل تكون حصوات الكالسيوم.