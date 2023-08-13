خبير يوضح أهمية السياحة الدينية في جذب شريحة سياحية جديدة



كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن تطوير منطقة القاهرة الإسلامية يمثل أهمية ومن ضمنها تطوير مسجد السيدة نفيسة وقبلها مسجد الظاهر بيبرس.

وأضاف "هزاع" لمصراوي، أنه يوجد مزارات بالأماكن الإسلامية والأضرحة ومسجد الحاكم بأمر الله وغيرها والاهتمام بهذه المناطق وتأمينها سيثري من السياحة ولكن لنوعية معينة أو طوائف ودول معينة مصدرة لهذه النوعية.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن السياحة الدينية على الجانب الآخر بالنسبة للعائلة المقدسة عندما سمح بابا الفاتيكان لهم بالحج في الـ25 موقع الذي تواجدت به العائلة المقدسة، والتوجه يكون لنوعية معينة من السياح في هذا النوع ويكون له تأثير إيجابي كبير في الدول المصدرة لهذه النوعية خاصة مع وجود طائفة البهرة بأكثر من دولة.

وآشار إلى أن كل دولة تدعم أو تطور المناطق الإسلامية تكون مصدرة للسياح بالنسبة لهذه المناطق، وإثراء هذا النوع من السياحة سيزيد في حل المشكلة بالعملة الصعبة خاصة مع تنوع المصادر السياحية المُختلفة.

ولفت إلى أن وضع خطة لتطوير السياحية الدينية بمثابة حجر الأساس في عملية التطوير لجذب السائح لتلك النوعية، وأنه يجب وضع برامج معينة متخصصة بشكل معين مع تسويق ذلك وشركات معينة ستسافر لتلك الدول وتتولي الأمر.