الترويج للسياحة المصرية في ملاعب الدوري الإنجليزي - (صورة)



كتب- محمد أبو بكر:

ظهرت دعايا للسياحة المصرية في أحد مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعنوان " Experienoce Egypt"، وهو ما يدل على نجاح الدولة في تنشيط السياحة المصرية مجدداً لتتحول لها عيون العالم أجمع.

تحدث عمرو القاضي رئيس هيئة التنشيط السياحي لـ"مصراوي" موضحاً أن نسبة الإشغال بالفنادق المصرية والمناطق السياحية تخطي نسبة الـ90 % والبعض الآخر ممتلئ تماماً نتيجة الاهتمام بتعدد الأنشطة السياحية المختلفة.

وأوضح القاضي أن بناء مدينة العلمين الجديدة بمطارها الخاص وهبوط الأجانب به مباشرة إلى جانب الاهتمام بتطوير باقي مناطق الساحل الشمالي والمناطق السياحية المصرية أعاد تنشيط السياحة مجدداً وجذب الملايين من الأجانب لزيارة الأماكن والمناطق المختلفة.