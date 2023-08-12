تحذير للمصطافين.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع

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طقس حار وتحذير من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يستمر التحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء لتعطي مزيدا من الإحساس بالتحسن في الطقس.

وتنشط الرياح على شواطئ (العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد) لذا على المصطافين توخي الحذر.

وفيما يلي بعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في الظل على بعض المناطق: