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BBC

تحذير للمصطافين.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع

10:26 ص السبت 12 أغسطس 2023
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 15 صورة
    الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 15 صورة
    حالة الطقس
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كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يستمر التحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء لتعطي مزيدا من الإحساس بالتحسن في الطقس.

وتنشط الرياح على شواطئ (العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد) لذا على المصطافين توخي الحذر.

وفيما يلي بعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في الظل على بعض المناطق:

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سوق مصراوى

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة طقس حار

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