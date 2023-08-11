نقابة المحامين تعلن فتح باب الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، فتح باب التسجيل للاشتراك في موقع محكمة النقض، وذلك باشتراك سنوي قدره 1500جنيه، ويتم تقديم طلبات الاشتراك لدى النقابات الفرعية، بموجب صورة الكارنيه.

ويأتي هذا في إطار حرص نقيب المحامين، على إطلاع المحامين على كل ما هو جديد من الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، لتعينهم في آداء رسالتهم.

ونقيب المحامين، عبدالحليم علام، التقي المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتفقوا على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كافة الأسعار المتفق عليها مع جهات اخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للمحامين.

ويتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، للمحامين الإطلاع أول بأول على كافة الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل المحامين.

كما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكافة المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).