وزير الري: استمرار المتابعة الميدانية للموقف المائي على الطبيعة بالبحيرة

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم استمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة للموقف المائي على الطبيعة بمحافظة البحيرة، وإزالة التعديات على الترع والمساقي وتطهيرها حال الاحتياج، لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم الشكاوى.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع عدد من المنتفعين ورؤساء الروابط، حيث استمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم والمعنية بطلب تطهير بعض المساقي الخصوصية، وإزالة التعديات الواقعة عليها من بعض الأهالي، والشكوى من حالة مواسير وطلمبات الري المطور ببعض الأراضي الزراعية، وطلب الإسراع بإيجاد حلول لهذه المساقي ومحطات الطلمبات.

وقد أعرب المزارعون عن استحسانهم لدعوتهم من قبل الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة، متقدمين بالشكر له على هذا النهج الجديد.

واستمع الوزير إلى كل الطلبات والمقترحات، موجها قيادات مصلحة الري وأجهزة الري بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات والشكاوى ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت، والتوجيه لقطاع تطوير الري بعرض موقف عمليات تطوير الري التي يشتكي منها المنتفعون، مع سرعة حسم موقف محطات الري المطورة والمساقي الخاصة بها بمحافظة البحيرة، وخاصة بمنطقة ري المحمودية.

كما وجه وزير الري، التفتيش الفني بالوزارة بدراسة الشكوى المقدمة من أحد المنتفعين بخصوص التعديات على إحدى المساقي الخصوصية بكفر الدوار، وشكوى أخرى من أحد المزارعين بعدم وصول مياه الري بشكل كاف لأرضه الزراعية بمركز أبوحمص.

على صعيد آخر، تفقد الوزير مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة، والتقى مع العاملين بالإدارة، حيث أكد ضرورة مواصلة رفع حالة الاستنفار الحالية لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات، والعمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين.. مشيرا إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.

ووجه بدراسة جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع.​