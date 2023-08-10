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BBC

ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ.. تحذير عاجل من الأرصاد للمصطافين

07:50 م الخميس 10 أغسطس 2023
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    شواطئ البحر الأبيض المتوسط
  • عرض 5 صورة
    شواطئ البحر الأبيض المتوسط
  • عرض 5 صورة
    شواطئ البحر الأبيض المتوسط
  • عرض 5 صورة
    شواطئ البحر الأبيض المتوسط
  • عرض 5 صورة
    شواطئ البحر الأبيض المتوسط
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كتب - محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصطافين من نشاط للرياح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط عند العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد.

وأوضحت الأرصاد في تحذيرها للمصطافين، بأن نشاط الرياح يعمل على اضطراب الملاحة البحرية حيث تصل سرعات الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وتصل ارتفاعات الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، لافتة إلى أنه يجب توخي الحيطة والحذر.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أوضحت أن طقس غداً الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد (أسوان – أبو سمبل) على فترات متقطعة، مع وجود اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

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شواطئ البحر الأبيض المتوسط الهيئة العامة للأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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