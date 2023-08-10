اتحاد العمال المصريين بايطاليا: 15 ألف وظيفة متاحة بإيطاليا

كتب - محمد أبو بكر:

كشف الدكتور عيسي اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بأنه صدر في الجريدة الرسمية الإيطالية خبر جلب 15 ألف عامل للعمل بإيطاليا.

وأضاف عيسي اسكندر، في تصريحات تليفزيونية، الأربعاء، أن عدد العمالة الأجنبية الوافدة المطلوبة من الخارج تبلغع 15 ألف مقسمة على ثلاث سنوات شرط أن يكون تدريبهم مسبقاً قبل السفر إلى إيطاليا وسيقوم اتحاد عمال إيطاليا بإنشاء هذه الدورات التدريية.

وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن هذه الدورات ستكون مخصصة في مجالات مختفة طبقاً لاحتياجات سوق العمل الإيطالي، وأن هذا القانون يتماشي مع سياسة الدولة الإيطالية وهي الحد من الهجرة غير الشرعية ودخول البلاد بطريقة شرعية.

ولفت إلى أن مكتب السفارة المتواجد في المعادي والموقع الرسمي للسفارة الإيطالية بمصر بالتنسيق مع مراكز التدريب والعمالة الراغبة في المشاركة يعلنون قريباُ عن الدورات والشروط المطلوبة.