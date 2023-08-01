رطوبة وموجات حارة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس في شهر أغسطس

الحرارة على القاهرة 36.. استقرار الأحوال الجوية على جميع المناطق

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة مع بداية شهر أغسطس.

وقالت غانم، إن بداية شهر أغسطس نكون وصلنا لذروة فصل الصيف، حيث يتميز شهر أغسطس بارتفاع نسب الرطوبة، حيث مازلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط تحمل بكميات من بخار المياه مما يتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة والتي تصل لـ 90-95% على السواحل الشمالية وتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة تؤدي للشعور بارتفاع درجات الحرارة بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية، لافته إلى أن الحرارة تسجل 35 إلى 36 درجة على القاهرة وتصل لـ 41 و42 على المناطق الجنوبية.

وأكدت أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدل بدرجة واحدة، لكنها تظل أجواء صيفية حارة.

وتابعت: "من الوارد ارتفاع درجات الحرارة بقيم أعلى من الوقت الحالي وموجات شديدة الحرارة خلال شهر أغسطس، لكنها لن تكون مدد طويلة مثل التي حدثت يوليو الماضي".​