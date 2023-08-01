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BBC

شديد الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء إلى الأحد 6 أغسطس.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الثلاثاء ا أغسطس
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأربعاء 2 اغسطس
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الخميس 3 اغسطس و الجمعة 4 اغسطس
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

السبت 5 اغسطس والأحد 6 اغسطس
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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الطقس الأرصاد الموجة الحارة درجات الحرارة

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