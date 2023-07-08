التدخين عامل لك نهجان.. طبيب شهير يكشف الأسباب وينصح بهذه التحاليل



كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، عميد معهد القلب الأسبق، إن النهجان معناه ضعف وتمدد وترهل ووهن في عضلة القلب وهبوط وفشل قلبي، فالنهجان من الممكن أن يكون بسبب الأنيميا وبسبب الوزن الزيادة وفرط البدانة والضعف العام.



وأضاف شعبان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن النهجان من الممكن أن يكون بسبب ضعف اللياقة ونقص فيتامين دال والإرهاق والزعل والإحباط والحالة النفسية، وبسبب نقص مرونة عضلة القلب.



وتابع أستاذ أمراض القلب: "النهجان ممكن يكون نتيجة قصور في الشرايين التاجية بديلًا عن الوجع، وممكن يكون سببه انسداد الشعب الهوائية لدى مرضى الحساسية".



وأكد جمال شعبان أن إحساس المدخنين بالنهجان لا بد له من عمل صورة دم كاملة، وتحليل وظائف الغدة الدرقية والكوليسترول وفيتامين دال ورسم قلب وموجات صوتية على القلب.