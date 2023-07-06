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BBC

نقيب المحامين يشكل هيئة دفاع عن 3 محامين بالمنيا

03:32 م الخميس 06 يوليو 2023

عبد الحليم علام نقيب المحامين

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كتب- إسلام لطفي:

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل هيئة دفاع عن محاميّ المنيا الثلاثة، والمتهمين بالتحريض على القتل، والحضور معهم أثناء نظر القضية.

وتضم هيئة الدفاع، وفقا للقرار: محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، ومجدي حافظ نقيب محامين جنوب القليوبية، ومحمد خليل نقيب محامين طنطا، ووائل ذكرى المحامي.

وكانت محكمة جنايات المنيا أجلت خلال جلستها المنعقدة في العاشر من يونيو الماضي، نظر القضية لجلسة 9 يوليو المقبل لحضور المحامين بشخصهم.

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عبد الحليم علام نقيب المحامين هيئة دفاع عن 3 محامين محامي المنيا الثلاثة المتهمين بالتحريض على القتل

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