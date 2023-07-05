نقص مياه وانسداد مجمع صرف.. وزير الري: 94% نسبة تنفيذ الشكاوى منذ يناير 2021

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا، اليوم الأربعاء، من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسي النواب والشيوخ؛ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وقال سويلم إنه حريص على متابعة منظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دوري؛ لضمان تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تمثل إحدى أدوات الوزارة لتحقيق العدالة والكفاءة في توزيع المياه وخدمة المنتفعين؛ وهو ما يمثل أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تحقيقها .

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٣ بلغت (٩٤%)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٥٣٤) شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ .

يتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء؛ حيث يتم وبمجرد ورود الشكوى توجيهها إلى الإدارات المختصة، لسرعة فحصها وحسم الشكوى، حيث وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء؛ بشأن تضرر أهالي قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير من نقص مياه الري، حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة على الفور بزيادة تصرفات مياه الري والتأكد من وصول المياه إلى النهايات .

وجهت الأجهزة المعنية بهيئة الصرف، في محافظة القليوبية، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن انسداد مجمع الصرف بحوض القلعة بقرية دجوى بمركز طوخ، حيث تم عمل اللازم بمعرفة الإدارة العامة لصرف القليوبية والدفع بالحفارات وعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم الشكوى .

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، في محافظة سوهاج، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية بشأن تراكم القمامة بترعة فاو غرب، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة وإرسال المعدات وإزالة كل المعوقات والقمامة وحسم الشكوى .

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، في محافظة البحيرة، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تشير إلى التضرر من تراكم القمامة بالترعة المارة بقرية أبو منجوج بمركز شبراخيت، حيث تم على الفور رفع المخلفات وحسم الشكوى في حينه .

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، في محافظة الإسماعيلية، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن التضرر من انقطاع مياه الري عن ترعة البطيخ القديمة؛ حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة ببحث الشكوى وتوصيل المياه وحسم الشكوى في حينه .