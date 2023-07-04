محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بعقار بطريق المنصورية
الجيزة - أ ش أ:
رصدت محافظة الجيزة منشورا متداولا على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن شروع أحد المواطنين بالقيام ببناء حوائط ومخالفات بناء بعقار بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم.
وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وأجهزة الرصد والمتابعة بإجراء المعاينات الميدانية وفحص موقع الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفة.
وبناء على تكليفات محافظ الجيزة فقد تم ضبط المخالفة وهي بعقار بطريق المنصورية وليس بمنطقة نزلة السمان وتم إزالة المخالفة بالكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما شدد المحافظ على رئيس حي الهرم بالمواجهة الحازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم ضبطها.
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