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وكيل الأزهر: نعوِّل كثيرا على الوافدين ليكونوا سفراء للمنهج الوسطي

11:00 م الإثنين 31 يوليه 2023

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

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القاهرة- أ ش أ:
قال وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، إن الطلاب الوافدين من إندونيسيا يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي الطلاب الوافدين، ويتميزون بحرصهم على الالتزام وتحصيل العلوم والتفوق، مؤكدا أن الأزهر يعول كثيرا عليهم وعلى أقرانهم من الدول الأخرى ليكونوا سفراء للمنهج الأزهري الوسطي في بلدانهم، وليسهموا بقوة في تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك في العالم.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الأزهر الشريف، في مقر مشيخة الأزهر، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في إندونيسيا الدكتور محمد زين المجد.

من جهته، أعرب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا عن تقديره الكبير للأزهر الشريف، ولدور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في نشر قيم الأخوة والتسامح والسلام العالمي، وجهوده ودعمه المستمر لجميع الطلاب الوافدين، ولطلاب إندونيسيا خاصة، مؤكدًا أن مناهج الأزهر الوسطية تسهم بشكل كبير في نشر التسامح والاعتدال في البلاد.

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محمد الضويني وكيل الأزهر المنهج الوسطي

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