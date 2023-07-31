كتب- إسلام لطفي:

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات موجودة منذ تسعينيات القرن الماضي لم يتم حلها.

وأضاف هيبة، خلال كلمته في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، الذي نظمته وزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة شركات وكيانات عالمية للاستثمار في داخلها، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تطورات العمل في ملف دعم الاستثمار.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى حل قرابة 80% من المشكلات والمنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار.

ولفت هيبة إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تذليل كل العقبات أمام الاستثمار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى قرب الإعلان رسميًّا عن الاستعداد لإطلاق تأسيس الشركات إلكترونيًّا بكل سهولة ويُسر.

وأكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، ردًّا على بعض استفسارات المصريين في الخارج عن رؤية التعامل مع "العملات المشفرة"، أن البنك المركزي لن يسمح بالتعامل مع عملات غير خاضعة للرقابة، حفاظًا على أموال المودعين.

وبدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.