4 فئات مستثناة.. محافظ القاهرة يحدد الفئات التي ستعمل من المنزل يوم الأحد

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبد العال كتابا دوريا يتعلق بتنظيم العمل بديوان عام وأحياء ومديريات محافظة القاهرة.

وجاء في نص الكتاب الدوري ما يلي:

- يكون العمل من المنزل on line يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.

- يستثنى من ذلك:

1- مديريتا الصحة والتربية والتعليم ويكون لمديري هاتين المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

2- شاغلو الوظائف القيادية بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.

3- غرف العمليات وإدارة الأزمات بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.

4- المختصون برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالأحياء ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لها.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، ووجه نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذها.